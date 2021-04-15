Москва, , 20:38 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 805 444 новых случая заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с 10 января 2021 года. Такие данные приводит 15 апреля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Как уточняется, за весь период с начала пандемии в мире выявлен уже 137 866 311 носитель коронавирусной инфекции.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 13 036 больных COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 965 707.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщили, что рост заболеваемости COVID-19 в мире продолжается уже седьмую неделю подряд. По данным организации, за минувшую неделю было выявлено почти 4,5 миллиона инфицированных, скончались 75 825 пациентов с коронавирусом.