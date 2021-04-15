Москва, 15 апреля, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали замруководителя департамента экономической политики и развития Москвы Леонида Кострому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Николая Зуева.

(сс) sajinka2 Наказание

Зуев рассказал, что Кострома в настоящее время находится в изоляторе временного содержания на улице Петровка. Общественник уточнил, что у сотрудника мэрии нет жалоб на условия задержания.

Причины задержания не уточняются.

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