Киев, 15 апреля, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Эрдоган признает независимость и суверенитет Украины, заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении, обнародованном вечером 15 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский и Эрдоган

Зеленский заявил, что в нынешних условиях Киев и Анкара должны поддерживать друг друга. В частности, по его словам, украинские туристы могут заменить российских на курортах Турции.

«Россияне сказали, что они будут ограничивать туризм из Российской Федерации в Турцию. Это их личные дела, и я думаю, что нам нужно поступать наоборот — наращивать, и показать, что мы поддерживаем Турцию», — заявил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушное сообщение России с Турцией и Танзанией решено приостановить до 1 июня из-за эпидемиологической обстановки по коронавирусу в этих странах. 12 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва настоятельно рекомендует всем ответственным странам — а Турция одна из них — проанализировать ситуацию в Донбассе, вечные воинствующие заявления киевского режима и не подпитывать «эти милитаристские настроения».