Ижевск, , 20:25 — REGNUM В третьем этапе программы туристического кэшбека 19 компаний туриндустрии региона. Об этом сообщает правительство республики.

Интересные туристические точки Удмуртии можно узнать на портале даур.ру. Предстоящие события, маршруты и туристские обзоры представлены на сайте visitudmurtia.ru.

Напомним, для участия в программе необходимо оплатить тур в период с 18 марта по 15 июня 2021 года, минимальный срок проживания — две ночи, дата выезда — не позднее 30 июня текущего года, оплата путешествия может осуществляться только картой «Мир», сумма возврата составит 20%, но не более 20 тыс. рублей за одну транзакции, средства будут возвращены в течение пяти суток.

Как сообщало ИА REGNUM, в период действия первого и второго этапов программы Удмуртию посетили около 230 человек. В программе приняли участие 10 организаций туристической отрасли республики. Было продано путёвок на общую сумму 9 млн рублей. Таким образом, в среднем на одного туриста стоимость путевки в республику составила более 39,1 тыс. рублей.

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