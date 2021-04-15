Пекин, 15 апреля, 2021, 20:25 — ИА Регнум. К укреплению сотрудничества КНР и США в сфере устойчивого финансирования в рамках «Группы двадцати» призвала директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в эксклюзивно интервью Синьхуа. Сообщая об этом 15 апреля, агентство подчеркивает, что такое взаимодействие двух крупнейших экономик мира стало бы позитивным сигналом для всех стран, с трудом переживающих трансформацию, связанную с пандемией, климатическими рискам, а также инвестициями.

Иван Шилов ИА REGNUM Большая двадцатка. G20

Заявление сделано после недавней договоренности, достигнутой министрами финансов и руководителями центральных банков G20, по созданию специальной исследовательской группы, на базе которой планируется создать полноценную рабочую группу под совместным председательством Китая и США. К. Георгиева выразила надежду на успешную подготовку группой дорожной карты устойчивого финансирования, отметив, что МВФ всемерно поддерживает все усилия «двадцатки» в данном направлении.

Директор-распорядитель также высоко оценила усилия Народного банка Китая (НБК) по поддержке «зеленых инвестиций», подчеркнув, что в ближайшие дни МВФ совместно с НБК проведут семинар высокого уровня по финансированию климатической политики.