Цзюцюань, , 20:23 — REGNUM Пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-12» с ракетой-носителем «Чанчжэн-2F» доставлены к месту будущего космического старта на космодроме Цзюцюань в северо-западной части Китая. Об этом 15 апреля сообщает Синьхуа, отмечая, что космические аппараты были доставлены по частям для проведения работа по сборке и испытаниям на стартовой площадке.

Участвующие в предстоящем полете космонавты, по заявлению Канцелярии программы пилотируемой космонавтики КНР, проходят интенсивную предполетную подготовку. Все оборудование космодрома находится в рабочем состоянии, и проводится плановая подготовка к запуску всех его систем.