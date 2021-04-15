Париж, , 20:23 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с работниками больницы в Реймсе объявил создании программы бесплатной психологической помощи детям, чье психическое здоровье пострадало от кризиса связанного с COVID-19. Об этом 14 ареля сообщает Le Figaro.

Макрон посетил больницу города Реймса, где встретился с работниками детской психиатрии и убедился в сильном психологическом воздействии кризиса. Медперсонал высказал мнение, что «нужно бы удвоить или даже утроить штат». Также работники рассказали, что количество консультации удвоились с сентября. Сейчас, чтобы получить назначение на прием у психотерапевта, требуется около восьми месяцев ожидания.

В связи с расстройствами пищевого поведения, отказами от школы, депрессиями связанными с COVID-19 у детей и подростков, Эммануэль Макрон объявил 14 апреля о создании плана поддержки путем десяти предоплаченных сеансов психолога.

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Данная возможность позволяет детям и подросткам от 3 до 17 лет проходить бесплатно 10 сеансов с психологом. Возможно будет воспользоваться данной услугой на протяжении всего кризиса, с психологами-партнерами.

Затем Макрон долго общался с девушкой, которая впала в депрессию и была госпитализирована в феврале из-за депрессии. На его вопрос «чего вы боитесь больше всего?» девушка ответила: «нового карантина» из-за COVID-19. Президент заверил её, что «мы делаем все, чтобы избежать этого».

В 2020 году использование психиатрических неотложек увеличилось на 40%, и 40% родителей сообщили, что они наблюдали признаки депрессии у своих детей во время первого карантина, в том числе из-за принуждения к сидению взаперти и отсутствия социальных отношений, связанных с закрытием школ.

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