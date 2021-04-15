Луганск, 15 апреля 2021, 20:21 — REGNUM Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие В зону военного конфликта в Донбассе прибыла группа военных инструкторов США, сообщил 15 апреля официальный представитель оборонного ведомства Луганской Народной республики Яков Осадчий.
По данным военных ЛНР, инструкторы по снайперскому и минному делу приехали проверять своих украинских подопечных.
«На полигон 80-й бригады в районе населенного пункта Дмитровка с целью контроля соответствия методике подготовки боевиков стандартам НАТО неофициально прибыли трое военнослужащих США, формально находящихся на Яворовском полигоне в составе Объединенной многонациональной тренировочной группы (JMTG-U)», — рассказал Осадчий.
Он уточнил, что в присутствии американских военных специалистов прошли занятия по минно-взрывному делу и действиям снайперских пар.
«До 20 апреля спланирована работа иностранных инструкторов на полигонах 14-й, 92-й и 59-й бригад ВСУ «, — уточнил Яков Осадчий.
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