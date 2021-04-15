Пекин, , 20:20 — REGNUM В преддверие намеченного на 22−23 апреля глобального климатического саммита, который пройдет в режиме видеоконференции, ряд стран проводят предварительные встречи и консультации, предназначенные для обмена мнениями и обсуждения различных вопросов. Как сообщает 15 апреля Синьхуа, партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин примет участие в трехстороннем климатическом саммите лидеров Китая, Франции и Германии, вместе с президентом Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Ангелой Меркель.

В сообщении агентства уточняется, что встреча, которую анонсировала официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, пройдет также в видеоформате и состоится 16 апреля. Круг вопросов, подготовленных к рассмотрению, не детализируется.