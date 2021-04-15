Пекин, , 20:18 — REGNUM Более 12,5 млн жителей Пекина на настоящий момент прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции, причем, свыше 7,5 млн человек получили уже вторую инъекцию, которая предусмотрена соответствующей программой. Об этом 15 апреля сообщает Синьхуа, подчеркивая, что ежедневно вакцина китайского производства вводится более чем 400 тыс. человекам.

Комментируя возрастные категории прививающихся, агентство отмечает, что вакцинировались почти 1,3 млн чел. старше 60 лет, при этом возраст некоторых превышает сто лет. Первую дозу вакцины на одном из открытых в столице 400 прививочных пунктах получили уже боле 62% жителей.