Лондон, 15 апреля, 2021, 20:15 — ИА Регнум. О вызове российского посла Андрея Келина в Форин-офис (британский МИД) сообщили 15 апреля в пресс-службе ведомства.

matthew Hunt Британский флаг

Отмечается, что российского дипломата вызвали из-за мнимых кибератак России в отношении США, а также из-за «вмешательства в выборы». Также недовольство Лондона связано с «наращиванием вооружённых сил [РФ] вблизи границы с Украиной и незаконно аннексированного Крыма».

Британское ведомство уточнило, что Келин в Форин-офисе встретился с постоянным заместителем министра иностранных дел Великобритании Филипом Бартоном, который обвинил спецслужбы России в организации взломов программного обеспечения SolarWinds (США).

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее США, обвинив Москву в кибератаках, во вмешательстве в выборы и в «аннексии Крыма», ввели новые санкции против России.