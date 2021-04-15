Ижевск, , 20:14 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 15 апреля остаются в зоне подтопления 12 домовладений в селе Яган Малопургинского района, два низководных моста — в Вавожском и Ярском районах, участок дороги в Кезском районе, разрушен участок дороги в Можгинском районе.

В Глазове из-за резкого подъема воды в реке Сыга подтоплены 15 придомовых территорий сообщил на своей странице в социальной сети премьер-министр Ярослав Семенов. Он уточнил, что двои жителя потребовалась эвакуация, они находятся в пункте временного размещения на базе общежития Аграрно-промышленного техникума.

Читайте также: Вода в удмуртской Чепце поднялась почти на два метра

Семенов уточнил, что в поселке Яган паводковая ситуация пока не изменилась. На дороге Алнаши — Варзи-Ятчи, где ранее размыло гравийную насыпь под дорожным полотном, движение восстановлено.

В настоящее время беспилотники контролируют обстановку в пяти районах — Балезинском, Глазовском, Малопургинском, Игринском и Кезском. Установлено, что на Чепце ниже и выше деревни Омутница Глазовского района и у микрорайона Лесобаза в Балезино образовались ледоставы, но без образования затора.

Как сообщало ИА REGNUM, после выходных глава Глазова Сергей Коновалов сообщал, что вода в Чепце поднялась до отметки 186,9 см. Поступило пять заявок о подтоплении придомовых территорий, на нескольких улиц города потребовалась откачка воды.

Читайте также: В удмуртском селе увеличилось число подтопленных дворов