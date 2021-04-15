Киев, , 20:11 — REGNUM Правительство Украины выделило дополнительные средства из государственного бюджета в размере 6,5 млрд грн (порядка $230 млн) на закупку вакцин от COVID-19.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом 15 апреля сообщила пресс-служба министерства финансов.

В сообщении отмечается, что таким образом общий объем расходов госбюджета на закупку вакцин от COVID-19 составляет 11,4 млрд грн. За эти средства планируется проведение до конца 2021 года вакцинации 70% взрослого населения, то есть примерно 24 млн человек. В минфине отметили, что для этого необходимо обеспечить поступление почти 48 млн доз вакцин с учетом 8 млн доз, которые должны быть получены Украиной бесплатно в рамках механизма COVAX.

ИА REGNUM напоминает, что 7 апреля в минздраве Украины заявили, что на закупку вакцин от COVID-19 не хватает средств, изначально предусмотренных на эти цели. Тогда министр Максим Степанов напомнил, что при формировании и утверждении госбюджета ведомство получило лишь 4 млрд грн на вакцины с обещанием при необходимости оперативно дофинансировать закупки. Интересно, что заявление о нехватке средств совпало с заключением контракта с корпорацией Pfizer на 10 млн доз вакцины.