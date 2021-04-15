Подгорица, , 20:07 — REGNUM Данные Министерства финансов и социального обеспечения Черногории показывают, что общий государственный долг без учета депозитов на конец декабря прошлого года составил 4,33 миллиарда евро или 103,28 процента валового внутреннего продукта (ВВП), пишет издание Dan.

Увеличение государственного долга в четвертом квартале прошлого года, как они пояснили, произошло в первую очередь за счет выпуска облигаций.

В министерстве добавили, что на международном рынке были выпущены облигации на сумму 750 миллионов евро со сроком погашения семь лет и процентной ставкой 2,875 процента годовых, что является одним из самых выгодных условий для заимствования через еврооблигации.