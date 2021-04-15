Москва, , 20:06 — REGNUM Следственный комитет России завел уголовное дело по факту гибели от обстрела украинских карателей мирного жителя Донецка, сообщила 15 апреля журналистам официальный представитель СК России Светлана Петренко.

По данным следствия, в ночь с 14 на 15 апреля украинские боевики прицельно обстреляли из стрелкового оружия и 120-мм минометов объекты гражданской инфраструктуры Донецка. В результате обстрела погиб 57-летний мирный житель, находившийся в квартире жилого дома.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)», — сказала Светлана Петренко.

СК России устанавливает все обстоятельства гибели человека, а так же должностных лиц силовых структур Украины, причастных к этому преступлению.

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