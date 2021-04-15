Санкт-Петербург, , 20:14 — REGNUM За нарушения в организации бесплатного горячего питания в общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга в текущем учебном году виновные юридические лица и должностные лица учреждений образования, организаторов питания и поставщиков пищевых продуктов привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 9,8 млн рублей. Об этом 15 апреля сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Там уточнили, что под надзором ведомства находится 681 общеобразовательная организация, получившая федеральную субсидию на организацию бесплатного горячего питания 233 476 обучающихся 1−4 классов, а также 23 организатора питания и 90 поставщиков пищевых продуктов и продовольственного сырья. За прошедший период 2020/2021 учебного года проведены проверки в отношении 494 общеобразовательных организаций, взяты тысячи проб, исследованы сотни готовых блюд. В настоящее время завершаются внеплановые проверки в отношении 187 общеобразовательных организаций, двух поставщиков пищевых продуктов и организаторов питания.

«Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок, явились: нарушения требований к технологии приготовления блюд; нарушения к условиям хранения и срокам годности готовых блюд, пищевых продуктов и сырья; несоответствие массы порций горячих блюд; несоответствие температуры готовых блюд на линии раздачи и на столе у школьников; нарушения персоналом сроков и полноты прохождения медицинских осмотров; несоблюдение требований к санитарному состоянию и содержанию помещений, оборудования и технологического инвентаря; нарушения правил мытья посуды», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выданы предписания об устранении выявленных нарушений.