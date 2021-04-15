Лос-Анджелес, США, , 20:03 — REGNUM В сети появилась информация об официальном названии нового фильма ужасов серии «Техасская резня бензопилой». Об этом 15 апреля сообщил портал Comicbook.

Издание отметило, что если данные, опубликованные на сайте FilmRatings.com, верны, то картина будет называться просто «Техасская резня бензопилой». Автор статьи обратил внимание, что её создатели, похоже, решили использовать ту же формулу, что и авторы «Хэллоуина» 2018 года, поскольку новый хоррор станет прямым продолжением оригинального фильма «Техасская резня бензопилой» 1974 года.

Стало также известно, что лента получит возрастной рейтинг R (дети могут присутствовать на киносеансах только в сопровождении родителей).

Напомним, снимать новый фильм серии будет режиссёр Дэвид Блу Гарсиа по сценарию Криса Дэвлина. В проекте участвуют такие актёры, как Элси Фишер («Восьмой класс») и Сара Яркин («Счастливого нового дня смерти»).

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