Подгорица, , 20:02 — REGNUM В Черногории 37 519 человек, то есть 6,1 процента населения, на данный момент получили первую дозу вакцины от коронавируса, а 13 290 человек получили вторую дозу, сообщается на сайте covidodgovor. me 15 апреля.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Всего 91 333 человека, или 14,5 процента населения, подали заявки на вакцинацию от коронавируса. В стране идет вакцинация препаратами Sputnik V, Sinopharm и AstraZeneca.