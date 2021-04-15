Москва, , 20:01 — REGNUM Казахский рэпер Скриптонит (настоящее имя — Адиль Жалелов) поздравил певицу Аллу Пугачёву в эфире YouTube-шоу «Музыкалити». Выпуск проекта был опубликован на канале Gazgolder.

Многие исполнители и блогеры, такие как Иван Дорн, Баста и Даня Милохин записали видео с поздравлениями Аллы Борисовны в честь её 72-летия. После просмотра ролика ведущий шоу Максим Галкин объявил, что «один человек отказался записывать видео, узнав о твоей любви». В студии появился Скриптонит.

«Любимый исполнитель» преподнёс Пугачёвой букет из роз. На что она пожелала ему «выдержки и терпения».

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