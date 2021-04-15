Варшава, , 19:56 — REGNUM Российского посла Сергея Андреева вызвали 15 апреля в польский МИД, сообщает Польское агентство печати.

Вызов связан, как отмечается, с новыми антироссийскими санкциями, которые американский минфин ввёл сегодня, 15 апреля. Второй темой консультаций является «ситуация на Украине».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США ввели новые санкции против России. Москва обвиняется в кибератаках и во вмешательстве в американские выборы. Также санкции введены «за Крым».

Читайте ранее в этом сюжете: США ввели санкции против 25 российских компаний за кибератаки и Крым