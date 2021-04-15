Киев, 15 апреля, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении персональных санкций к двенадцати лицам, которые, как считают власти страны, связаны с контрабандой.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Контрабандисты

Об этом во время своего выступления вечером 15 апреля сообщил президент Владимир Зеленский.

Глава Украины не назвал конкретные фамилии, но заявил, что многие попавшие под санкции «контрабандисты» имеют двойное, даже тройное гражданство.

«За эти 30 лет у нас действительно прямо сформировался такой пласт контрабандистов. Такое чувство, что это отдельная профессия, хотя государство не делало государственный заказ», — пошутил Зеленский.

Также он отметил, что Служба безопасности Украины «курирует данный вопрос».

ИА REGNUM напоминает, что 2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил персональные санкции против 10 главных, как было заявлено, контрабандистов страны и пообещал продолжение этой темы уже в ближайшее время. Позже правоохранительные ведомства заявили, что по всем санкционным лицам заведены и расследуются уголовные дела. 14 апреля Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства трех человек, входящих в первый список контрабандистов.