Москва, , 19:51 — REGNUM Боксеры Александр Поветкин (Россия) и Диллиан Уайт (Великобритания) успешно прошли допинг-тестирование после боя по программе Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA). Об этом 15 апреля сообщается на странице VADA в Twitter.

27 марта в Гибралтаре Поветкин техническим нокаутом в IV раунде проиграл Уайту и потерял титул временного чемпиона WBC в тяжелом весе.

Ранее соперники встречались в августе — победу нокаутом в V раунде одержал российский боксер.

В активе Поветкина на профессиональном ринге — 36 побед, 3 поражения и ничья.