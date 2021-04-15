Варшава, , 19:48 — REGNUM Создатели Outriders выпустили патч, который решает серьёзную проблему игры. Описание обновления было опубликовано 15 апреля на странице проекта в сервисе Steam.

Издательская компания Square Enix выразила уверенность в том, что после обновления игры геймеры больше не будут сталкиваться с этой ошибкой. При этом она отметила, что в ближайшие выходные разработчики будут следить за ситуацией. Если они убедятся в том, что игроки больше не сталкиваются с проблемой, то начнут возвращать им потерянные предметы.

Релиз кооперативной игры Outriders состоялся 1 апреля 2021 года. Вскоре после выхода игры геймеры стали жаловаться, что при определённых условиях из их инвентаря пропадает снаряжение.

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