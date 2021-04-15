Барнаул, , 19:47 — REGNUM Пять футболистов «Динамо» (Барнаул) наказаны за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Игроки барнаульского клуба Владислав Хмелевский, Виктор Хугаев, Николай Шинкевич отстранены от футбольной деятельности на год. Ещё два игрока клуба — Юрий Юдин и Ярослав Овсянников — дисквалифицированы условно — на год.

После 17 туров Профессиональной футбольной лиги «Динамо» набрало 29 очков и расположилось на 7 месте в IV группе.