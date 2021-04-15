Москва, , 20:28 — REGNUM Верховный суд Российской Федерации отказал в удовлетворении коллективного искового заявления о привлечении в качестве административного ответчика правительства Российской Федерации по делу о признании недействующим полностью постановления правительства Российской Федерации №66 от 31.01.2020 «О внесении изменения в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих». Такое решение было вынесено 15 апреля 2021 года после двухдневного заседания Верховного суда, на котором со стороны истца выступали учёные, врачи, юристы, со стороны ответчика — чиновники и люди, занимающие руководящие должности в сфере здравоохранения.

Основной аргумент истцов состоял в том, что при разработке и принятии постановления правительства не были учтены критерии включения заболевания коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в список опасных для населения, а именно: высокий уровень первичной инвалидности и смертности населения, снижение продолжительности жизни заболевших, тяжелое течение, высокий уровень смертности и инвалидности, быстрое распространение среди населения (эпидемия).

Также истцы считают, что принятие Постановления правительства №66 от 31.01.2020 повлекло за собой ряд ограничений прав и свобод граждан Российской Федерации, которые мы продолжаем наблюдать и по сей день.

Наиболее интересной частью судебного процесса стали ответы представителей правительства РФ на вопросы, обнародованные Александром Саверским, действующим по поручению истцов.

На вопрос истца, рассматривались ли данные государственной статистики по заболеванию COVID-19 на момент принятия постановления, представитель ответчика заявил, что статистических данных не было и не могло быть.

Вопросы о том, кем была объявлена пандемия коронавирусной инфекции (термин, которым изобилуют материалы отзыва ответчика на исковое заявление) и была ли она вообще объявлена, каким образом были поставлены диагнозы заболевшим коронавирусной инфекцией россиянам до 31 января 2020 года, сколько штаммов вируса SARS-CoV-2 существует на данный момент, каковы цифры дополнительной смертности в 2020 году, представители правительства Российской Федерации оставили без ответа, сочтя их не относящимися к делу.

Также выяснилось, что представители министерства здравоохранения, выступавшие со стороны ответчика, не знают, когда на планете появился первый пациент, заболевший коронавирусной инфекцией, и с помощью каких систем были поставлены диагнозы первым пациентам.

На вопрос, был ли выделен вирус, сторона ответчика ответила утвердительно, приведя в качестве примера описание последовательности ДНК, смоделированной на компьютере. Стоит обратить внимание на то, что на заседании 14 апреля 2021 года сторона истца привела данные о том, что в январе 2020 года авторам постановления правительства

«не были доступны ни контрольный материал «живого» или инактивированного SARS-CoV-2, ни выделенная геномная РНК вируса. И к сегодняшнему дню авторы не имеют изолированных вирусов SARS-CoV-2 или их полноразмерной РНК».

На вопрос Саверского, была ли на момент 31 января 2020 года объявлена эпидемия, ответчик с помощью судьи подтвердил, что эпидемия объявлена не была.

Оба ходатайства истца — о предоставлении стороной ответчика доказательств выделения вируса SARS-CoV-2 и о направлении запроса во Всемирную организацию здравоохранения по поводу даты, времени и места объявления пандемии коронавирусной инфекции, — суд отклонил.

Не поддержала ходатайство 2031 истца и прокурор, выступившая за отказ в удовлетворении иска, считая принятие постановления правительства Российской Федерации №66 от 31.01.2020 обоснованным и правомерным.

В заключительном слове президент «Лиги пациентов» Александр Саверский обратил особое внимание присутствующих на судебном заседании и тех, кто смотрел трансляцию заседания в прямом эфире, на то, что у народа осталась только одна возможность вести диалог со своим правительством — в стенах суда. Он расценил выступления представителей ответчика как маркетинговою кампанию по продаже людям страха.

В качестве доказательства своих слов Александр Саверский привел следующие цифры: 24 февраля 2020 года в МЭС (медико-экономическом стандарте) тариф на лечение пневмонии был увеличен с 63 тыс. рублей до 180−500 тыс. Одновременно увеличился приток пациентов в больницы с диагнозом «пневмония, вызванная коронавирусом». Больницы, таким образом, стали разносчиками заразы. Александр Саверский уверен, что в то же время — весной 2020 года — произошло ещё несколько событий, результатом которых стал дополнительный рост смертности осенью 2020 года: было приостановлено оказание медицинской помощи, в том числе и неотложной, больным другими заболеваниями, иммунитет людей значительно снизился в результате депрессии, вызванной так называемой самоизоляцией, к больным пневмонией были применены новые методы лечения противомалярийным препаратом гидроксихлорохином, принуждение к ношению гигиенических и медицинских масок вызвало рост заболеваний пневмонией.

Он настаивает на том, что постановление правительства №66 было принято с нарушениями закона, в котором прописаны четкие критерии для внесения заболевания в список опасных для окружающих, включая эпидемию, которой на момент принятия постановления не было даже и в Китае (заболело 9000 китайцев).

Александр Саверский высказал уверенность в том, что Суд не поддержит истцов и примет решение в пользу ответчика, ибо Суд

«осознает каскад последствий, разрушительный для государства, так как триста тысяч смертей мы не простим».

Он назвал текущую ситуацию в здравоохранении медицинской диктатурой, нарушающей права граждан, в том числе и на свободное дыхание, так как маска, которую обязал носить каждого Роспотребнадзор, вызывает пневмонию.

«Про совесть ничего не буду говорить, разбирайтесь с ней сами», — закончил свою речь Александр Саверский под троекратные аплодисменты истцов, находившихся в зале.

Отвечая на вопросы журналистов после заседания Верховного суда, Александр Саверский заявил:

«То, что сегодня произошло, — это демонстрация преступных действий правительства, так как они не читают закон и не считаются с ним — они видят свои полномочия, а условия, при которых они действуют, замечать не хотят, не хотят слышать о том, к чему приводят их решения… Я очень удивился, когда правительство представило 50 страниц возражений, и там написано столько нелепых вещей, например о том, что от «испанки» умерли миллион двести человек, а от ковида уже два с половиной миллиона, поэтому ковид в два раза страшнее — это чистый маркетинг».

« Мы живем с вами в такое время, когда товаром стало не здоровье, а болезни. Чем больше и тяжелее болезни — тем больше денег получает вся система. Нашедший или даже создавший тяжёлую болезнь может стать миллиардером. Получается, что мы платим не за здоровье, а за болезни. Нам нужно изменить подходы — научиться платить бюджетные деньги системе здравоохранения за поиск у нас здоровья, а не болезней », — добавил он.

Саверский рассказал журналистам о своем предложении, проигнорированном Минздравом и ВОЗ, создать регистр факторов, влияющих на здоровье, в отношении каждого фактора по признаку вреда или пользы установить стимулирование полезных факторов и подавление вредных. Это, по его мнению, и есть система улучшения здоровья населения, а не его охрана.

У истцов нет никаких иллюзий по поводу решений апелляционных инстанций.

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