Таллин, , 19:43 — REGNUM Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Андрус Веерпалу (Эстония)дисквалифицирован на два года за допинг. Об этом 15 апреля сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта.

Спортсмен признан виновным в причастности к скандалу, получившему название «Кровопускание». Веерпалу наказан за сговор, содействие, сокрытие или любой другой вид умышленного соучастия в нарушении антидопинговых правил.

В 2019 г. во время ЧМ по лыжным видам спорта в Зефельде правоохранительные органы Австрии задержали по подозрению в нарушении антидопингового законодательства Веерпалу.

Он является победителем Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити и Игр-2006 в Турине.