Киев, , 19:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который приравнивает электронные паспорта к бумажным, сообщила 15 апреля пресс-служба его офиса.

Согласно сообщению, новый закон вступает в силу 23 августа 2021 года. Электронные паспорта доступны только тем гражданам, у которых есть ID-карта или биометрический загранпаспорт. Как информирует офис президента, по состоянию на апрель ими пользуются около 5 млн граждан Украины.

Офис президента отмечает, что с 23 августа цифровые документы можно будет использовать во время путешествий по железной дороге или самолетом в пределах Украины, во время медицинского обслуживания или банковских операций, для получения административных, гостиничных, телекоммуникационных и прочих услуг.

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада проголосовала за закон, который предоставляет электронной версии паспорта статус полноценного документа, еще в конце марта. Тогда законопроект поддержали 302 депутата при 226 необходимых. В ходе обсуждения министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что Украина — первая страна в мире, где электронные паспорта будут обладать такой же юридической силой, как их физические аналоги.

«Мы создали мировой кейс для построения цифрового государства», — подчеркнул тогда министр.