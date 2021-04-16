Москва, 16 апреля, 2021, 07:20 — ИА Регнум. Медиаплатформа #Москвастобой и туристический сервис Russpass подготовили серию аудиоподкастов с участием знаменитостей, которые посвящены истории и знаковым местам столицы. Об этом сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

Василий Поленов. Московский дворик. 1878

Теперь жители и гости столицы во время прогулки по Воробьевым горам смогут послушать воспоминания известного зоолога Николая Дроздова о том, как строилось здание МГУ. Певец и музыкант Валерий Сюткин расскажет о своём детстве на Чистых прудах. Популярный певец Олег Газманов расскажет о том, на создание каких песен его вдохновила столица. В другом подкасте телеведущий и спортивный комментатор Виктор Гусев поделится своим любимым маршрутом в Замоскворечье.

«В проекте участвуют 30 известных артистов, певцов и телеведущих — Николай Дроздов, Полина Гагарина, Валерий Сюткин и другие. Послушав их рассказы, можно открыть для себя новые интересные маршруты по городу. Подкасты будут размещаться еженедельно. Первые шесть выпусков уже опубликованы», — подчеркнула Сергунина.