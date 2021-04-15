Вашингтон, 15 апреля, 2021, 19:37 — ИА Регнум. Речь, посвящённую России, произнесёт сегодня, 15 апреля, американский президент Джо Байден, сообщили в пресс-службе Белого дома.

ИА REGNUM Сша Россия

«Президент [Байден] выступит с заявлением по России», — говорится в опубликованном графике главы США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, два дня назад по инициативе США состоялся телефонный разговор Байдена с президентом России Владимиром Путиным. Байден предложил российскому президенту провести через какое-то время личную встречу.