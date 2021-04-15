Лондон, , 19:37 — REGNUM Компания Codemasters анонсировала гоночную игру F1 2021. Её дебютный трейлер был опубликован 15 апреля на YouTube-канале франшизы F1.

Главным нововведением проекта станет сюжетный режим под названием Braking Point. Релиз игры ожидается 16 июля 2021 года на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Напомним, F1 — это серия гоночных игр, посвящённых чемпионату мира по Формуле-1. Последняя часть франшизы выходила в 2019 году.

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