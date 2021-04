Кэри, США, , 19:36 — REGNUM Онлайн-магазин Epic Games Store представил новые бесплатные игры, которые он раздаст в рамках еженедельной акции. Информация была опубликована 15 апреля на сайте сервиса.

С 22 по 29 апреля 2021 года геймеры смогут добавить в свою библиотеку хоррор-игру на выживание Alien: Isolation. В этот же период Epic Games Store будет бесплатно раздавать Hand of Fate 2, которая представляет собой смесь ролевого боевика и коллекционной карточной игры.

Напомним, сейчас пользователи Epic Games Store могут бесплатно получить игры Deponia: The Complete Journey, Ken Follett's The Pillars of the Earth и The First Tree. Текущая бесплатная раздача продлится до 22 апреля 2021 года.

