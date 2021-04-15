Лондон, , 19:31 — REGNUM В многопользовательской игре Sea of Thieves стартовал второй сезон. В честь этого события разработчики проекта 15 апреля выпустили на его официальном YouTube-канале трейлер с демонстрацией нового контента.

Во втором сезоне геймеров ожидают: событие «Форт Фортуна», способность маскироваться под бочку, новый боевой пропуск, возможность покупать ящики с ресурсами и др. Ожидается, что следующий сезон в Sea of Thieves стартует через три месяца.

ИА REGNUM напоминает, что Sea of Thieves — это массовая многопользовательская игра, посвящённая различным пиратским приключениям. Её разработкой занимается британская студия Rare.

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