Париж, , 19:32 — REGNUM Канадский певец Джастин Бибер исполнил несколько песен из нового альбома Justice на крыше парижского отеля. Об этом 15 апреля пишет Elle Girl.

По данным издания, Биберу пришлось выбрать крышу в качестве площадки для выступления из-за ограничений в период пандемии. Концерт прошел в онлайн-формате, как 15-минутная прямая трансляция. Все исполненные композиции доступны на YouTube-канале артиста.

Ранее Джастин Бибер в интервью GQ рассказал о проблемах, с которыми столкнулся во время своей наркотической зависимости. Певец признался, что из-за последствий наркозависимости первый год брака с Хейли Болдуин был для него непростым.

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