Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Федеральные инвестиции США в исследования и разработки снизились, по отношению к ВВП, до самого низкого уровня за 45 лет. Об этом заявила председатель комитета Сената США по торговле Мария Кантуэлл.

Отмечается, что особый спад произошел в последние десятилетия, что, в свою очередь, начало мешать Соединенным Штатам конкурировать с Китаем.

Для решения проблемы на рассмотрение Конгресса представлен законопроект, предусматривающий финансирование исследований на сумму $110 млрд в течение следующих 5 лет. Он носит название Endless Frontier Act.

Однако ряд конгрессменов усматривают в новом законе угрозу и предполагают, что деньги будут потрачены на разработки, которые не принесут практической пользы.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам Boston Consulting Group (BCG), неспособность США соответствовать государственным стимулам, предлагаемым такими странами, как Сингапур, Южная Корея и Тайвань, объясняет 40−70% невыгодных затрат США на полупроводниковую продукцию. Тем не менее вступать в войну с этими странами, не говоря уже о Китае, в долгосрочной перспективе нецелесообразно.