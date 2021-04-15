Москва, , 19:29 — REGNUM Объём промышленного производства в России в марте вырос на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем, а снижение показателя в годовом выражении замедлилось до 1,1% с 3,7% в феврале. Об этом сообщает 15 апреля Росстат.

За I квартал 2021 года промпроизводство в стране сократилось на 1, 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным Росстата, рост объёмов в годовом выражении в марте показали обрабатывающие отрасли — на 4,2%, энергетический сектор, тепло‑ и газоснабжение — на 11%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений — на 9,7%.

Сырьевой сектор показал снижение на 5,6%, что связывается с выполнением Россией обязательств по ограничению объёмов добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, а также профилактическими ремонтными работами на инфраструктурных объектах нефтегазовой отрасли.

В Росстате отмечают, что на показатели промышленного производства в марте повлиял, в частности, календарный фактор — март был три дня длиннее, чем февраль, что отразилось на результатах работы отраслей с непрерывным циклом производства.

Отмечается также, что в марте были завершены контракты с длительным циклом производства в машиностроении (судостроение, авиастроение, производство сложной электронной аппаратуры и прочее).