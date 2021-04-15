Киев, 15 апреля, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Мэр города Ивано-Франковска (областной центр на Западной Украине) Руслан Марцинкив поручил создать отряд добровольцев, которые будут противостоять «полномасштабному вторжению русских».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русские идут. Танк

Соответствующее поручение он издал сегодня, 15 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно поручению городского главы, ответственным за формирование отряда будет руководитель местной муниципальной инспекции Михаил Шутак. Мэр заявил — все в Ивано-Франковске понимают, что обострение будет.

«Если из Ивано-Франковска будут идти добровольцы, то лучше, чтобы они служили вместе», — сказал Марцинкив.

Он не уточнил, сколько человек войдет в отряд добровольцев, но подчеркнул, что в муниципальной инспекции есть 36 участников боевых действий и это «люди опытные и в случае вторжения России смогут разобраться на фронте».

ИА REGNUM напоминает, что с начала марта Украина провоцирует эскалацию в Донбассе, заявляя при этом всем «западным партнерам» о постоянной угрозе военного вторжения России.