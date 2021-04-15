Екатеринбург, , 20:00 — REGNUM На двух сотрудников полиции Екатеринбурга заведены уголовные дела по преступлениям, связанных с наркотиками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Задержаны женщина-инспектор патрульно-постовой службы, а также помощника оперативного дежурного дежурной части отдела полиции № 7.

Граждане подозреваются в совершении преступлений, в зависимости от фигуранта, по ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение наркотических средств в значительном размере) и ч. 3 ст. 30, ч.ч. 3, 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размерах).

«Наказание за совершение наиболее тяжкого из указанных преступлений предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы», — напомнили в СК.

По версии следователей, женщина-инспектор приобрела два вида синтетических наркотиков массой не менее 20,3 грамма и 0,91 грамма. Предполагается, что она хотела сбыть «товар» в дальнейшем. Второй полицейский подозревается в незаконном приобретении и последующем хранении наркотического средства у себя дома.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерия Горелых, полицейских задержали сотрудники службы по борьбе с наркотиками, а также представители подразделения собственной безопасности свердловского главка МВД и ГИБДД. Дежурный ОП №7 уже уволен из полиции. Уволят ли женщину, решат в ближайшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге завели уголовное дело на капитана полиции, задержанного с наркотиками.

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