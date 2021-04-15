Курган, , 19:27 — REGNUM В Кургане ученик школы №11 прочёл на уроке литературы стихотворение Сергея Есенина, в котором есть нецензурная лексика. Видео с урока попало в сеть вызвало споры, сообщает портал 45.ru.

Как пояснили изданию в горадминистрации Кургана, учитель задала детям на дом выучить стихотворение Сергея Есенина на выбор. После прочтения «Исповеди хулигана» одним из учеников, преподаватель провела со школьниками беседу о недопустимости использования нецензурной лексики в обиходе, и об использовании ненормативной лексики в литературе.

Департамент образования и науки Курганской области проверяет домашнее задание учеников 8 класса школы №11 на соответствие этическим нормам, а в сети инцидент получил широкое обсуждение.

«Есенин насочинял, а наши дети теперь страдают», — сетуют некоторые. Однако, как следует из информации мэрии Кургана, ученику за провокационный выбор отметку не поставили.

Но есть и родители, отметившие недопустимость не только ругательств на уроках, но и сотовых телефонов.

«Этого инцидента могло и не случиться. Произошла провокация со съемкой», — считает один из курганских родителей.

Редактор журнала Esquire, писатель Сергей Минаев в своём блоге отметил, что поставил бы чтецу «Исповеди хулигана» пятёрку, за выразительность.