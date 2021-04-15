Париж, , 19:27 — REGNUM С 12 апреля между пакистанской полицией и тысячами сторонников радикальной исламистской партии произошли серьезные столкновения, в связи с этим посольство Франции в Пакистане рекомендует французам покинуть территорию Пакистана. Об этом 15 апреля сообщает Le Parisien.

Французское посольство в Пакистане рекомендовало гражданам Франции временно покинуть страну, чтобы они не столкнулись с насилием со стороны радикальной исламистской партий «Техрик-Э-Лабайк Пакистан» (TLP).

«Из-за серьезных угроз французским интересам в Пакистане французским гражданам и французским компаниям рекомендуется временно покинуть страну», — сказано в сообщении посольства.

Лидер радикального движения «Техрик-Э-Лабайк Пакистан» Аллама Саад Хуссейн Ризви был арестован пакистанскими властями, ранее он требовал депортации посла Франции и разорвать отношения с этой страной. TLP требует изгнания французского представителя, так как Эмманнуэль Макрон защищал свободу слова и право на карикатуры на пророка Мухаммеда после убийства учителя Сэмюэля Пати.

Как сообщало, во Франции почтили память учителя истории, убитого в пригороде Парижа за карикатуры на пророка Мухаммеда.

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