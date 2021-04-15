Вашингтон, , 19:25 — REGNUM Бри Ларсон получила свой шкафчик в многопользовательской игре Fortnite. Тизерный ролик актриса разместила 15 апреля на своей twitter-странице.

В шкафчике содержатся два значка-эмодзи, инструмент для сбора урожая Honey Hitters и особый вариант скина (образа персонажа) Bushranger. стоимость набора составляет 3 тыс. В-баксов. Ларсон заявила, что вскоре она раскроет свой ник в Fortnite.

https://twitter.com/brielarson/status/1382490644011098112

Напомним, Бри Ларсон исполнила главную роль в кинокомиксе «Капитан Марвел». Она также снялась в других фильмах студии Marvel и картинах «Конг: Остров черепа», «Девушка без комплексов», «Скотт Пилигрим против всех» и других.

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