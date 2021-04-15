История вопроса

В Молдавии 2019 год ознаменовался рядом интересных инициатив. В августе в парламент поступил законопроект об отмене депутатской неприкосновенности. Примечательно, что авторами является фракция партии «Шор», глава которой Илан Шор - в бегах и осужден судом первой инстанции по делу о краже 1 млрд евро из банковской системы Молдавии.



Деньги были выведены в 2014 году. Следователи отмечают, что лояльность госструктур обеспечивал олигарх Плахотнюк, правивший до июня 2019 года.



Высший совет прокуроров (ВСП) Молдавии объявил 9 августа 2019 года конкурс на должность генерального прокурора, что восприняли в штыки некоторые высокопоставленные чиновники и политики. Премьер-министр Майя Санд заявила, что правительство вмешается в эту ситуацию и пообещала создание спецбюро, что займется очисткой системы юстиции от коррупционеров.

