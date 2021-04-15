Кишинёв, 15 апреля 2021, 19:25 — REGNUM Указ о роспуске парламента готовится подписать президента Молдавии Майя Санду, сообщила она 15 апреля журналистам.
Она пояснила, что как можно быстрее нужно провести досрочные выборы. При этом молдавский президент упомянула такой важный фактор как эпидемиологическая обстановка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавский конституционный суд вынес решение, позволяющее главе государства распустить парламент.
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