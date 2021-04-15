Ханой, , 19:23 — REGNUM В мобильной «королевской битве» Free Fire стартует тематической событие K.O. Night, посвящённое бойцовскому турниру. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании Garena.

В рамках K.O. Night, игроки познакомятся с историей Лауры и Рафаэля — бывших возлюбленных, которые не смогли быть вместе из-за принадлежности к враждующим организациям. Помимо этого геймеров будут ждать: новый персонаж, новое оружие, новая карта и обновлённые навыки героев.

Напомним, Free Fire — это популярный многопользовательский шутер для мобильных устройств, разработанный студией 111dots Studio. Осенью 2020 года она возглавила список мобильных проектов с наибольшим количеством игроков.

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