Чебоксары, , 19:23 — REGNUM Прокурор Чувашии Андрей Фомин проведёт личный приём по вопросам соблюдения социальных прав ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, а также граждан, родившихся и проживающих в годы войны. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Указанные категории граждан, а также их представители смогут оставить обращения о нарушениях законодательства и получить консультации по интересующим их вопросам.

Прием состоится в здании прокуратуры республики по адресу: Чебоксары. улица Карла Маркса, 48. Жителям других городов и районов региона не обязательно приезжать на прием лично, можно прийти в прокуратуру своего района или населенного пункта, где будет организована видеоконференцсвязь с республиканским ведомством. Для этого необходимо лично или по телефону сообщить о своем желании попасть на прием к прокурору республики в формате видеоконференции в подразделении прокуратуры, из которой будет удобнее гражданину.

В приоритетном порядке будут приниматься жители республики по предварительной записи.

Как сообщало ИА REGNUM, Чувашия — один из немногих регионов России, где утверждена категория граждан «дети войны». Закон о «Детях войны» был принят в Чувашии в 2020 году, к указанной категории относятся граждане, родившиеся с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. До недавнего времени для них предусматривались льготы нефинансового характера.

Однако с 1 июля для детей войны вводится компенсация расходов за оказание коммунальных услуг в размере 25%. Также они получат преимущество при приёме в организации социального обслуживания, гарантию внеочередное соцобслуживания на дому и оказания помощи в медицинских организациях.

К детям войны в республике относятся около 64,5 тыс. человек.

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