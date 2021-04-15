Москва, , 19:28 — REGNUM Помимо России и США в договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) следует включить и другие страны. Об этом 15 апреля заявил кандидат исторических наук, дипломат, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Виктор Мизин во время онлайн-эфира, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам дипломата, подобное предложение встречает критику в виде аргументов о том, что по сравнению с арсеналом России и США другие страны обладают мизерным ядерным запасом. Однако РФ и Штаты сокращают количество ядерных зарядов, за счет чего возрастает доля других стран. Поэтому в ДСНВ следует включить и другие государства с ядерным вооружением.

«По мере сокращения боезапасов нам противостоят три страны НАТО (с ядерным оружием — прим. ИА REGNUM). Никуда эта проблема не продвигается. Нужна новая концепция стратегической стабильности, которая бы отражала новые реальности — не противостояние двух ядерных держав, а появление целого ряда ядерных держав», — заявил Мизин.

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