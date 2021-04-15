Москва, , 19:21 — REGNUM Обвинения в кибершпионаже, которыми Вашингтон бросается в сторону России и ее Службы внешней разведки России — это «бред» и «словоблудие», сообщает 15 апреля пресс-бюро СВР России.

Читать бред — малоинтересное занятие, отмечает пресс-бюро.

«15 апреля с. г. (президент США) Джозеф Байден на пяти с хвостиком страницах пояснил человечеству, какая угроза исходит миру от России. Ну, разбирать известную риторику Белого дома — отнюдь не задача разведки», — говорится в заявлении СВР.

«В высказываниях Байдена ни слова не говорится об СВР России, а в свободном толковании, изданном на 4,5 страницах убористым почерком и разосланном специально для американских СМИ об СВР России — что ни строчка, то — пассаж. Не хочется цитировать заокеанских коллег, а все мы, по большому счету, в этом электронном мире — коллеги. Скажем лишь, что читать бред — занятие малоинтересное», — подчеркивает пресс-бюро разведслужбы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Белый дом обвинил Россию и СВР в «широкомасштабной кампании кибершпионажа» с использованием интернет-платформы SolarWinds.

Ни одного факта или доказательства своих обвинений Вашингтон никогда не приводил, но уже несколько лет повторяет заявления о «российских хакерах».

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