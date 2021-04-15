Вологда, , 19:21 — REGNUM Вологодские следователи выясняют обстоятельства убийства 17-летнего студента, произошедшее в ночь на 15 апреля.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР, накануне, 14 апреля, в селе Кубенское, Вологодского района 17-летний студент местного колледжа и его 36-летний собутыльник распивали спиртные напитки в компании общих знакомых.

В результате возникшего конфликта старший оппонент схватился за нож и нанес подростку около 30 ранений и порезов, от которых впоследствии молодой человек скончался.

Подозреваемый в совершении преступления задержан.