Москва, , 19:15 — REGNUM Суммарная задолженность по заработной плате в России в марте сократилась на 74,7 млн рублей, или на 4,1%, и по состоянию на 1 апреля составила 1 млрд 730,2 млн рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

По данным ведомства, из общей суммы невыплаченной заработной платы на начало апреля 328,3 млн рублей (19%) приходилось на долги, образовавшиеся с начала 2021 года, ещё 507,7 млн рублей (29,3%) — долги, сохраняющиеся с 2020 года, 894,2 млн рублей (51,7%) — с 2019 года и ранее.

Сообщается также, что 30,1 млн рублей из общей суммы задолженности сформировалось в результате несвоевременного получения средств из федерального бюджета, ещё 1,7 млн рублей — из местных бюджетов. Остальная часть задолженности возникла из-за отсутствия у работодателей собственных средств.

На 1 апреля задолженность по заработной плате имели менее 1% работников обследуемых Росстатом организаций. Из них работники обрабатывающих производств составили 38,3%, строительной сферы — 21,3%, добычи полезных ископаемых — 12,4%, сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, а также лесозаготовок — 10,3%, транспорта — 4,9%.