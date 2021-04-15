Москва, , 19:21 — REGNUM Россия может сравняться с США по количеству ракет морского базирования, способных нести ядерный боезаряд. Об этом 15 апреля сообщил кандидат исторических наук, дипломат, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Виктор Мизин во время онлайн-эфира, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также он обратил внимание, что в современных условиях помимо ядерного вооружения есть иные способы сдерживания. В числе таковых эксперт назвал кибероружие.

«Важнейшая тема — США вышли из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и сейчас непонятная сложилась ситуация», — напомнил Мизин.

По его словам, в случае если США разместит подобное вооружение в Польше, это будет представлять большую угрозу для России.

Читайте ранее в этом сюжете: Дипломат объяснил, почему договор по сокращению СНВ не бессрочен