Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Военная помощь Украине со стороны США против «российской агрессии» будет продолжена, заявила представитель Пентагона Лора Купер 15 апреля в Конгрессе.

Купер, являющаяся замом помощника главы Пентагона по делам России, Украины и Евразии, сказала об «обеспокоенности» Вашингтона «наращиванием российских сил на границе с Украиной и в Крыму».

Она назвала объём военных сил России на границе с Украиной «максимальным с 2014 года» и пообещала Киеву и дальше «поддерживать долгосрочный оборонный потенциал Украины и предоставлять помощь в сфере безопасности».

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