15 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

По всем признакам Турция и Египет — две значимые страны Средиземноморья, начали в регионе «новую игру». Речь не идет о превращении Каира и Анкары из врагов в партнеров. Скорее всего, они останутся соперниками, но соперничество это будет проходить в иной форме. Главное, что процесс пошел, а Турция и Египет могут начать принимать решения, имеющие значение для всего исламского мира.

Станислав Тарасов, , 20:18 — REGNUM



Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Анкара и Каир пошли навстречу друг к другу. Процесс этот зародился давно и не очень заметно, так как большинство экспертов больше обращали внимание и описывали взаимоотношения двух стран сквозь призму газового кризиса в Восточном Средиземноморье и территориальных споров. При этом формировались различные антитурецкие коалиции с прямым или косвенным участием Египта, Кипра, Греции, Франции, Израиля, Иордани и даже Италии. На этом направлении Анкара была лишена также поддержки со стороны многих других стран Евросоюза и арабского мира, в том числе и США.

Но проблема не только в углеводородах. Турция в Египте и в Ливии открыто поддерживала «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ее региональная политика, как и у соседнего Ирана, была перенасыщена идеологической составляющей, что после «арабской весны» в 2011 году воспринималось рядом стран в качестве реальной или потенциальной для себя угрозы. Теперь, судя по всему, ресурсы Анкары для реализации этой политики исчерпаны, и она стала предпринимать резкий разворот, пытаясь после долгих лет разногласий восстановить отношения с Египтом. Если такой ее шаг окажется успешным, то это может привести к серьезным изменениям баланса сил в регионе. Поэтому, как утверждает турецкий эксперт Хоссейн Баджи из Института внешней политики в Анкаре, «Эрдоган пока негласно решил отказаться от поддержки «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), признавая ошибочной ранее избранную стратегию на усиление через них исламской солидарности». По словам Баджи, вместо ожидаемой солидарности Турция оказывается в региональной изоляции. И вот теперь пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин в одном из интервью называет Египет «сердцем и разумом арабского мира». В свою очередь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу после телефонного разговора со своим египетским коллегой Самехом Шукри заявляет, что в отношениях Анкары с Каиром «начинается новый период, и высшие должностные лица двух стран намерены провести переговоры».

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

Позитивные сигналы стали поступать в Анкару и из Каира, хотя Анкара больше выпячивает возможности проведения переговоров между странами по демаркации своих морских границ в Восточном Средиземноморье. Но главное, как считает турецкое издания Hurriyet, все же в том, что Анкара может начать вывод своих военных советников и наемников из Ливии, а сейчас она решила отменить любые политические встречи лидеров «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Турции, и прекратила благотворительную деятельность членов этой структуры на своей территории «до рассмотрения источников своих средств и рекомендаций Египта, лежащих в основе этого решения». При этом Чавушоглу призывает Каир «забыть о поддержке Турцией государственного переворота в Египте, совершенного движением «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2013 году». Ему вторит Эрдоган. Выступая в парламенте перед сторонниками правящей Партии справедливости и развития (ПСР) он заявил следующее: «Мы постоянно поддерживали дипломатические, экономические и информационные связи с Египтом и надеемся на их возрастание после проведения соответствующих переговоров». В свою очередь президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил египетским СМИ прекратить все негативные публикации о турецких официальных лицах и Турции.

Абдель Фаттах ас-Сиси Securityconference.org

Пока же в сухом остатке следующее. Анкара разваливает через Каир так называемый антитурецкий блок стран, объединившихся вокруг проекта Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed), в лице Греции, Кипра, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Израиля. Но это не обязательно совершится посредством сделки по морской демаркации. Помимо того, Каир разбивает и антитурецкий арабский блок, в котором он состоял. Нельзя исключать, что после Египта Турция пойдет на сближение и с Израилем. Недавние подвижки в диалоге президентов Франции и Турции, а также регулярные греко-турецкие обсуждения дают основание полагать, что нынешний расклад сил вокруг проблем Восточного Средиземноморья стал меняться. По всем признакам Турция и Египет — две значимые страны, начали в регионе «новую игру», которая объективно ставит палки в колеса альянсу Греции и греческой администрации Южного Кипра. Речь не идет о превращении Египта и Турции из врагов в партнеров. Скорее, они станут соперниками, но соперничество это будет проходить в иной форме. Главное, что процесс пошел.